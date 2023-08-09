В Нахабине поймали опасного грабителя

Его вычислили благодаря камерам наблюдения

В подмосковном Нахабине благодаря камерам наблюдения удалось задержать опасного грабителя.

Житель Волоколамска ворвался в пункт выдачи заказов одного из маркетплейсов, повалил на землю сотрудника и, угрожая ножом, потребовал деньги из кассы.

Получив выручку, преступник связал мужчину и заклеил ему рот скотчем. После чего скрылся. Полицейским удалось выйти на злоумышленника уже через два дня. Выяснилось, что он уже был судим за подобное преступление.

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