В центре Москвы проходят "Зарядки долголетия"

Проводят их прославленные спортсмены

"Московское долголетие" выбирает центр. Если кто-то думает, что люди серебряного возраста делают утреннюю зарядку на собственной кухне или у подъезда, то они сильно ошибаются. Как насчет Пушкинской площади в 8 часов утра?

"Зарядки долголетия" в таком необычном формате проходят часто. Причем, проводят их не малознакомые тренеры, а прославленные чемпионы. С ними результат тренировок достигается в разы быстрее. Свой вклад и креатив уже внесли призёры Олимпийских игр Ирина Слуцкая и Александр Энберт.

Настало время Аделины Сотниковой. Прославленная спортсменка для своих подопечных продумала всё до мелочей. "Этим людям хочется подарить радость, хочется зарядить на положительную энергию. Я буду давать те упражнения, которые будут доступны всем пожилым людям . Потому что понимаю, что это не молодой организм. Нужно просто потянуться - в хорошем настроении - к солнышку", - сказала она.

И к солнцу, и к олимпийским чемпионам участники тренировки тянутся с превеликим удовольствием.

"Мы стали заниматься активно физическим спортом, мы стали развивать свой мозг и память. Я в полном восторге от этой программы. И очень рада, что у нас в Москве есть такая возможность заниматься", - говорит участник "Зарядки долголетия" Ольга Борисова.

Пока кто-то размышляет, с чего начать своё восхождение к идеальной спортивной форме, участники "Московского долголетия" очень плотно обживают парки, бульвары и скверы. На свежем воздухе получают заряд бодрости и энергии уже более 40 тысяч человек! Отличный стимул - занятия в историческом центре столицы. Фонтан у Большого театра или памятник Маяковскому оказались идеальными площадками.

Одним спортом дело не ограничивается. После тренировок - обязательный экскурс в историю. Кто из выдающихся личностей здесь бывал? Чем прославился? С такой гибкостью для тела и ума вовсе неудивительно, что в Москве уже более 4 тысяч групп, занимающихся на свежем воздухе. И более 600 площадок - для танцев, скандинавской ходьбы, цигуна и йоги. Результат потрясающий. Люди меняются на глазах.

Может, действительно стоит начать со сквера у памятника большому поэту, чтобы потом малыми шагами достичь чего-то очень важного. И активного.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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