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Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде увеличилось до 31

12:27
  • среда
  • 09 августа 2023

Трое пострадавших в реанимации

В результате взрыва в Сергиевом Посаде пострадал 31 человек. Такие данные озвучил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, трое пострадавших с тяжелыми ранениями находятся в реанимации, еще 12 человек направлены в травмпункт. Всего в больницу доставлены 19 пострадавших.

Воробьев также сообщил, что из всех зданий Загорского оптико-механического завода, а также расположенного рядом детского сада эвакуировали людей.

"В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч" - выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

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