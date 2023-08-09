В Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов после мощного взрыва

Ведется следствие

Последние данные о ситуации в Сергиевом Посаде, где этим утром прогремел мощный взрыв. Ранены более 40 человек, шестеро - в реанимации. ЧП произошло на территории завода, там производили пиротехнику. Повреждены соседние дома. Из опасной зоны эвакуировали жильцов. Идёт разбор завалов.

Это первые минуты после взрыва в Сергиевом Посаде. Столб дыма поднимается так высоко, что его видно из любой части города. О силе детонации можно судить по кадрам с видеорегистратора. ЧП произошло в 10:40 на Загорском оптико-механическом заводе. Взрыв запечатлела и одна из камер, установленных при входе в подъезд.

Всех, кто был на предприятии, начали срочно эвакуировать. В домах напротив завода выбило окна, повылетали москитные сетки. В соцсетях люди пишут: в некоторых квартирах повреждены межкомнатные перегородки. Всего разрушения получили 20 многоквартирных домов и четыре соцучреждения. спорткомплекс "Луч", Сергиево-Посадский колледж и две школы.

На месте работают оперативные службы. Открытое горение уже ликвидировано. Первоначально пошли предположения, что в предприятие взрезался беспилотник. Но в прокуратуре уточнили: взорвался склад пиротехнических изделий. По предварительной информации, виноват человеческий фактор. Завод в Сергиевом Посаде сдавал помещения множеству частных компаний - к примеру, там же на территории располагалось швейное производство. Теперь владельцы подсчитывают убытки.

Данные о пострадавших быстро меняются, возможно, кто-то ещё находится под завалами. На месте работают несколько десятков бригад скорой медицинской помощи. В районную больницу Сергиева Посада поступило более 40 человек. Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести.

Врачи уверяют, что все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим имеются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. К компании "Пиро-Росс", которой принадлежал склад, уже были претензии со стороны Ростехнадзора.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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