ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заселение очередной новостройки реновации в Люблине начнется до конца года

12:43
  • среда
  • 09 августа 2023

Дом уже введен в эксплуатацию

До конца 2023 года начнется заселение новостройки, построенной в районе Люблино по программе реновации жилфонда. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Дом на 341 квартиру расположен по адресу ул. Краснодарская, д. 6. Это 11-я новостройка по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы.

"До конца текущего года в новостройку начнут переселение более 550 жителей района", – сообщил Левкин.

В новостройке расположено 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных квартир. Одна однокомнатная и две двухкомнатных квартиры адаптированы для нужд маломобильных граждан. Также в новостройке имеется подземный паркинг на 178 машиномест.

Возле здания выполнено качественное благоустройство и комплексное озеленение территории. Во дворах обустроены спортивная и детская площадки, а также созданы условия для отдыха жителей. Рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро – "Люблино", а также одноименная платформа МЦД-2.

Сегодня в Люблино уже передано под заселение 10 новостроек. Помимо введенных в эксплуатацию, возводятся еще семь новых домов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Новостройка по программе реновации в Люблине
Новостройка по программе реновации в Люблине
Новостройка по программе реновации в Люблине
Новостройка по программе реновации в Люблине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.