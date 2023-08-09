Заселение очередной новостройки реновации в Люблине начнется до конца года

Дом уже введен в эксплуатацию

До конца 2023 года начнется заселение новостройки, построенной в районе Люблино по программе реновации жилфонда. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Дом на 341 квартиру расположен по адресу ул. Краснодарская, д. 6. Это 11-я новостройка по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке столицы.

"До конца текущего года в новостройку начнут переселение более 550 жителей района", – сообщил Левкин.

В новостройке расположено 46 однокомнатных, 218 двухкомнатных и 77 трехкомнатных квартир. Одна однокомнатная и две двухкомнатных квартиры адаптированы для нужд маломобильных граждан. Также в новостройке имеется подземный паркинг на 178 машиномест.

Возле здания выполнено качественное благоустройство и комплексное озеленение территории. Во дворах обустроены спортивная и детская площадки, а также созданы условия для отдыха жителей. Рядом находятся несколько школ, множество магазинов, остановка общественного транспорта. Ближайшая станция метро – "Люблино", а также одноименная платформа МЦД-2.

Сегодня в Люблино уже передано под заселение 10 новостроек. Помимо введенных в эксплуатацию, возводятся еще семь новых домов.

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