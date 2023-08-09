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Шойгу раскрыл планы Польши по оккупации Западной Украины

13:15
  • среда
  • 09 августа 2023

Под предлогом защиты региона

Министр обороны Сергей Шойгу раскрыл истинные цели плана по созданию постоянного польско-украинского соединения. Заявление главы военного ведомства прозвучало в ходе коллегии Минобороны.

По его словам, Варшава планирует создать соединение якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, однако истинная цель – последующая оккупация этой территории.

Польша превратилась в главный инструмент антироссийской политики США, отметил Шойгу. Он напомнил о заявлениях Варшавы о намерении создать "самую мощную армию на континенте".

"В связи с этим начаты масштабные закупки вооружения у Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Республики Корея, включая танки, артиллерийские системы, средства ПВО/ПРО и боевую авиацию", - заявил Шойгу.

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