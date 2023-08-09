После взрыва на заводе в Сергиевом Посаде возбудили дело

Работают криминалисты

Уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено после взрыва на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде.

Причины произошедшего и количество пострадавших устанавливаются, сообщили в Следственном комитете.

На месте работают следователи, криминалисты и спасатели. Задействован весь Сергиево-Посадский спасательный гарнизон, прибывают силы из соседних городов. Вредных веществ в воздухе на месте взрыва не выявили, отметили в Telegram-канале областного управления Роспотребнадзора.

По последним данным местных властей, пострадали 35 человек, четверо в тяжелом состоянии. Под завалами могут оставаться люди.

Из зданий завода, а также ближайшего детского сада эвакуированы люди. После ЧП разрушен один цех, второй частично поврежден, в зданиях вокруг выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч".

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта тоже выбиты стекла. Жителям пострадавших от взрыва домов окажут помощь, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Взрыв произошел в помещении, где хранилась пиротехника. Агентству ТАСС в экстренных службах рассказали, что ЧП произошло не из-за беспилотника.

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