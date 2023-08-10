Гороскоп на сегодня, 10 августа, для всех знаков зодиака

Отправляйтесь за покупками

Овны

Сегодня вы можете дать волю фантазии и подумать о тех вещах, которые хотелось бы купить. Если денег не хватает – вам придут в голову верные способы их заработать.

Тельцы

Звезды настойчиво зовут вас в салоны красоты или магазины одежды. Это идеальный день для того, чтобы найти нужный образ, который будет идеально отражать ваше Я.

Близнецы

Хотите украсить свой дом предметами искусства и просто красивыми вещами? Отправляйтесь за покупками, вам попадутся нужные цвета, фактуры. И цены тоже устроят.

Раки

День, когда вы сможете проникнуть в круг общения, о котором мечтали и завести выгодные знакомства. Одевайтесь со вкусом и включайте свое природное обаяние.

Львы

Вас сегодня могут пригласить на более денежную работу. Если придет предложение от бывшего шефа или коллег – соглашайтесь, мостик из прошлого приведет вас к успеху.

Девы

Ваш Меркурий сегодня очень крут – его поддерживает сам Юпитер! Могут прийти предложения от руководства или государства, вас заметят и оценят важные люди.

Весы

Сегодня многие из вас случайно встретятся с бывшими возлюбленными или завяжут тайные романы. Это сделает вас мудрее и снисходительнее к чужим ошибкам.

Скорпионы

Вы, наконец, займете то место в социальной иерархии, о котором мечтали. Вас могут принять в группу избранных, или вы подружитесь с человеком из высших кругов.

Стрельцы

Долгожданное повышение в должности практически у вас в кармане. Правда, нужно дождаться сентября, а сегодня думайте об этом, стройте планы и стратегии.

Козероги

Отдых и только отдых – вот что твердят вам звезды. Подходит время для отпуска, провести который стоит как можно беззаботнее: никаких ремонтов и дач, езжайте к морю!

Водолеи

Вас ждет удача в делах, связанных со страховками, ипотекой, субсидиями на жилье. Можно подавать документы или узнавать условия, искать варианты и информацию.

Рыбы

Многие из вас сегодня будут необычайно популярны у противоположного пола. Если вам это по душе – не молчите, общайтесь, скромность сегодня - явно не ваш помощник.

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