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Путин обсудил с губернатором Тверской области развитие региона

14:49
  • среда
  • 09 августа 2023

В Тверской области реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов

Поддержка участников спецоперации и их семей стала одной из тем встречи Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

По его словам, регион уже завершил все выплаты мобилизованным, на эти цели были выделены более 600 миллионов рублей. Кроме того, волонтеры отправили в зону СВО свыше 500 тонн гуманитарной помощи. Также президент подробно обсудил социально-экономическую ситуацию. В Тверской области сейчас активно реализуется несколько крупных инфраструктурных проектов, в частности, в сфере жилищного и дорожного строительства, завершается газификация малых населенных пунктов.

Руденя: Надеюсь, что конкурентоспособность предприятий области и сельского хозяйства существенно вырастет, потому что всё-таки подключение газа – это уже совсем другая себестоимость.

Путин: Это другая экономика.

Руденя: Да, и жилищное строительство – всё это уже, конечно, будет идти по-другому. По нашей работе в части транспортной инфраструктуры, как вы поручали, работа идёт, делается трасса М-11.

Путин: Обход Твери.

Руденя: Да, северный обход Твери. Наши коллеги планируют закончить его в 2024 году, запустить.

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