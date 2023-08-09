Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод"

Начаты профилактические мероприятия
Трое сотрудников рынка "Садовод" заболели корью.
Об этом сообщили в среду, 9 августа, в управлении Роспотребнадзора по Москве. Начаты профилактические мероприятия. Прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори.
"Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори", - говорится в сообщении.
В пресс-службе "Садовода" заявили, что случаи кори выявили в начале июля.
В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по Москве вакцинацию от кори прошли более 564 тысяч человек.
Ранее случаи кори выявляли в ряде столичных вузов – МГУ, МИСиС, МГИМО, РГУ нефти и газа имени Губкина и других.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"