Три случая кори выявили у сотрудников рынка "Садовод"

Начаты профилактические мероприятия

Трое сотрудников рынка "Садовод" заболели корью.

Об этом сообщили в среду, 9 августа, в управлении Роспотребнадзора по Москве. Начаты профилактические мероприятия. Прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори.

"Продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори", - говорится в сообщении.

В пресс-службе "Садовода" заявили, что случаи кори выявили в начале июля.

В Роспотребнадзоре отметили, что в целом по Москве вакцинацию от кори прошли более 564 тысяч человек.

Ранее случаи кори выявляли в ряде столичных вузов – МГУ, МИСиС, МГИМО, РГУ нефти и газа имени Губкина и других.

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