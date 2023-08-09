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СКР: версия с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде не подтвердилась

14:46
  • среда
  • 09 августа 2023

Что это было, предстоит выяснить специалистам

Следственный комитет опроверг версию с атакой беспилотника на завод в Сергиевом Посаде.
Под завалами после взрыва в Сергиевом Посаде могут находиться люди

"Информация об атаке беспилотника не подтверждается", - сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий.

В настоящий момент идет разбор завалов, на месте работают следователи, криминалисты и спасатели. Жителям пострадавших от взрыва домов окажут помощь.

"Я не могу прокомментировать, что это было, потому что журналисты традиционно задают вопрос: это был удар сверху или взрыв внутри - этим занимаются специалисты. Ясно одно, что взрыв был мощнейший, и был он в цехе пиротехники", - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Взрыв на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде прогремел утром 9 августа. По последним данным, пострадали 52 человека, шестеро в тяжелом состоянии. Разрушен один цех, второй частично поврежден, в зданиях вокруг выбиты стекла. В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта тоже выбиты стекла. Также частично поврежден спорткомплекс "Луч".

ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала частная компания на территории. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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