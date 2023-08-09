Первая жертва, разбор завалов и причины ЧП: все о взрыве в Сергиевом Посаде

Несколько производственных зданий частично разрушены

В Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов после мощного взрыва на оптико-механическом заводе. Сообщается об одном погибшем, неизвестна судьба еще шести человек. Пострадавших - более 50. Детонация произошла на складе пиротехники, вспыхнул сильный пожар. Несколько производственных зданий частично разрушены, ударной волной выбило стекла в соседних домах.

Первые минуты после взрыва в Сергиевом Посаде - столб дыма поднимается так высоко, что его видно из любой части города. ЧП произошло в 10:40 на Загорском оптико-механическом заводе. Взрыв запечатлела и одна из камер, установленных при входе в подъезд. Всех, кто был на предприятии, начали срочно эвакуировать. В домах напротив завода выбило окна, повылетали москитные сетки. В некоторых квартирах повреждены межкомнатные перегородки. Всего разрушения получили 20 многоквартирных домов и четыре соцучреждения: спорткомплекс "Луч", Сергиево-Посадский колледж и две школы.

На месте работают оперативные службы. Открытое горение уже ликвидировано. В прокуратуре уточнили, что взорвался склад пиротехнических изделий. По предварительной информации, виноват человеческий фактор. Завод в Сергиевом Посаде сдавал помещения множеству частных компаний - к примеру, там же на территории располагалось швейное производство. Теперь владельцы подсчитывают убытки.

О том, что помещения завода занимали арендаторы, заявил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"К оптике и механике завод отношения давно не имеет. Здесь производят преимущественно пиротехнику. И взрыв, который произошел здесь, эпицентр, где мы сейчас побывали, расположен в месте сборки пиротехники", - сообщил он, добавив, что под завалами могут находиться люди, работы по разбору займут как минимум 12 часов.

Данные о пострадавших быстро меняются. На месте работают несколько десятков бригад скорой медицинской помощи. В районную больницу Сергиева Посада поступило более 40 человек. Шестеро в реанимации - у них ожоги и черепно-мозговая травма. У остальных - осколочные повреждения средней тяжести.

Врачи уверяют, что все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим имеются. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Склад арендован компанией "Пиро-Росс". В 2023 году она была признана банкротом, в отношении нее с апреля открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Фирму не раз проверяли Ростехнадзор и МЧС, были выявлены нарушения, связанные с хранением пиротехники.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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