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Полковник Макгрегор: в Белом доме задумались о выходе из конфликта на Украине

15:23
  • среда
  • 09 августа 2023

Провал украинского контрнаступления разочаровал Вашингтон

Провал контрнаступления ВСУ заставил Белый дом задуматься о выходе из украинского конфликта. Об этом в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.  

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"В Вашингтоне активно обсуждают выход из конфликта на Украине", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что провал украинского контрнаступления привел не только к гибели "огромного количества" бойцов ВСУ, но к "тотальному разрушению" оборонно-промышленного комплекса США. По его словам, продолжение наступательных действий в зоне СВО в итоге приведет к "падению" киевского режима.

Он также добавил, что отправка на Украину американских истребителей F-16 "ничего не изменит". Иными словами, политики США должны признать несостоятельность украинского контрнаступления и возобновить переговорный процесс с Россией, заключил аналитик.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что недальновидная политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к военному перевороту в стране. По его словам, катализатором потенциального переворота является "постоянное вранье" украинского лидера относительно успехов ВСУ в ходе контрнаступления.

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