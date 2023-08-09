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ВС России продолжают наступательные действия на купянском направлении

15:44
  • среда
  • 09 августа 2023

Российские бойцы улучшили сове тактическое положение

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду, что российские войска отразили шесть атак и контратак ВСУ в районе Новоселовского и Урочища Маньковка, а также пять атак возле Миньковки, Красного, Авдеевки и Клещеевки и три атаки - на запорожском направлении в районе Работина и Успеновки.

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Российские войска отразили шесть атак ВСУ на двух направлениях

За сутки ВС России уничтожили на донецком направлении до 370 украинских военнослужащих, на краснолиманском направлении - до 80 военных, на купянском - до 75, на южнодонецком - до 180.

Кроме того, отмечено, что группировка "Запад" продолжает наступательные действия на купянском направлении и улучшает тактическое положение.

Вместе с тем стало известно, что ВС России сорвали попытку радикалов провести разведку боем в районе Приютного Запорожской области.

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