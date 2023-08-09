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AFP: США рассматривают Австралию как полигон для испытаний гиперзвукового оружия

15:54
  • среда
  • 09 августа 2023

Учения будут проходить в рамках стратегического партнерства AUKUS

Американские военные всерьез рассматривают Австралию в качестве "полигона" для испытания гиперзвукового и высокоточного оружия, передает информагентство AFP со ссылкой на комментарий министра армии США Кристин Вормут.

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Как уточнили авторы публикации, испытания американских вооружений будут проходить в рамках стратегического партнерства AUKUS, заключенного между США, Великобританией и Австралией.    

"Австралия располагает огромной территорией, на которой такие испытания могут быть проведены в более благоприятных условиях", - приводит агентство слова Вормут.

При этом глава оборонительного ведомства подчеркнула, что австралийские власти не могут отказать США в предоставлении площадки для испытаний, поскольку лишь Австралия обладает такими "обширными и открытыми" территориями.

Она также добавила, что членство в трехстороннем военном альянсе обязывает правительство Австралии не только финансировать деятельность организации, но и предоставлять участникам оборонного блока территории для испытания вооружений.

Ранее в посольстве США в Астане сообщили, что американские специалисты провели квалифицированный курс по ядерной безопасности для военнослужащих Национальной гвардии Казахстана. По данным дипмиссии, учебный курс включал практические упражнения по обеспечению ядерной безопасности страны.

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