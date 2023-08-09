Российские спецслужбы перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС беспилотник ВСУ

Украинские военные планировали атаковать территорию ЗАЭС

Сотрудники спецслужб перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС ударный беспилотник ВСУ, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на анонимный источник из российских силовых структур.

"Сегодня в небе над Энергодаром был замечен украинский БПЛА, который шел в направлении ЗАЭС", - заявил собеседник агентства.

При этом анонимный собеседник агентства подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников российских спецслужб беспилотник был вовремя "перехвачен и посажен". По его словам, перехваченный БПЛА украинских военных формирований оказался ударным.

Уточняется, что целью ударного беспилотника ВСУ была территория Запорожской АЭС.

Ранее руководитель "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции вызывает тревогу. По его словам, российские военные предпринимают все усилия для обеспечения безопасности ядерного объекта.

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