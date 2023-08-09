Вашингтон поставил на Зеленском крест?

В японском Нагасаки траурные мероприятия по случаю 78-й годовщины атомной бомбардировки проходят как под копирку с тем, что было несколькими днями ранее в Хиросиме. Ни премьер-министр, ни мэр города ни словом не упоминают о том, кто 9 августа 1945-го сбросил на мирный город бомбу мощностью 20 килотонн и массой 4 с половиной тонны. И кто виновен в гибели более 100 тысяч человек. На месте преступления, совершенного американцами, японские власти с особым рвением критикуют почему-то Россию.

Коллективный склероз потомков некогда гордых самураев вполне объясним. Япония - вассал США. Страна оккупирована американскими военными базами и по итогам Второй мировой является единственным государством с мире, которое не имеет права создавать собственную армию. Граждане регулярно протестуют против дислоцирования чужих солдат на своей территории. Очередная волна митингов проходит на этой неделе у министерства обороны Японии.

В ущерб собственной экономике Страна восходящего солнца вводит антироссийские санкции. С сегодняшнего дня вступает в силу новый пакет, запрещающий для ввоза в Россию 758 товаров, в том числе некоторые категории автомобилей. Япония потратила почти 8 миллиардов долларов на военную помощь террористическому режиму Зеленского, который шантажирует мир возможностью создания грязной бомбы. В то время как в той же Америке конгрессмены-республиканцы отказываются одобрять очередной транш в 6 миллиардов. Аналитики из США уверяют: после провала контрнаступления попрошайничать и гастролировать по всему свету актеру, исполняющему роль президента Украины, осталось недолго.

"Думаю, что его дни сочтены. Я не вижу у Зеленского шансов на спасение. Мы не позволим ему выйти из этого конфликта живым", - заявил Ларри Джонсон, бывший аналитик ЦРУ.

Как будто примеряющая на себя роль украинского лидера на случай, если с супругом что-то случится, Елена Зеленская учит мир основам экономических взаимоотношений с Россией: "Есть страны, которые недооценивают угрозу со стороны России. Мы пытаемся поддерживать полноценный демократический баланс в мире. Поэтому нам нужны санкции. Раздражает, что некоторые продолжают вести торговлю с агрессором через третьи страны и считают это приемлемым, так как это важно для их бизнеса".

Елену Зеленскую почему-то не раздражает то, что Украина продолжает зарабатывать деньги на транзите голубого топлива. Видимо, в этом случае российский газ уже не такой и агрессивный. Что происходит без наших дешевых энергоресурсов, хорошо знает немецкий бизнес, который принудительно лишили нефти и трубопроводного газа из России.

"Экономика Германии больше не является конкурентоспособной. ФРГ превратилась в больного человека Европы. Во второй половине года страну ожидает рецессия", - отметил Штефан Вольф, глава Металлургического союза ФРГ.

От оголтелой санкционной политики властей страдает и американский бизнес. Проекты в Африке и Латинской Америке не смогли заменить российские по своей доходности и рентабельности.

Джо Байден демонстрирует полную раскоординацию не только на самолетных трапах и высоких трибунах, но и в экономике. Левой рукой с помощью санкций он пытается сократить экспортные доходы России. Правой - вгоняет свою страну в еще большую зависимость от наших ресурсов. На днях 80-летний политик ввел запрет на разработку урановых месторождений в Аризоне. В обогащенном виде этот металл применяют в коммерческих ядерных реакторах на АЭС. 20% от своих нужд Штаты импортируют из России. Байден, заблокировав доступ к ключевым американским месторождениям, помогает Москве. С таким обвинением против президента выступили сенаторы-республиканцы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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