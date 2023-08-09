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Мужчина избил подростка в воронежском автобусе за "слишком громкий разговор"

22:40
  • среда
  • 09 августа 2023

Возбуждено уголовное дело

Подросток в шоке, истекает кровью. Взрослый мужчина при этом все равно продолжает душить ребенка. Водитель автобуса на происходящее никак не реагирует - драку разнимают девушки. Агрессивный пассажир как ни в чем не бывало покидает салон. А подростка со множественными синяками и ссадинами увозят в больницу на скорой.

"Ударил по лицу. Бил, бил. Потом я как-то встал. Начинал как-то защищаться. Старался защищаться. После этого девушка встала посередине. Он еще ударил и как-то оттащил эту девушку и потом начал меня душить", - рассказывает пострадавший.

Виной такой неконтролируемой ярости мужчины стал якобы слишком громкий и эмоциональный разговор мальчика по телефону. Запись избиения быстро разлетелась по интернету. Благодаря этим кадрам нападавшего оперативно разыскали. Им оказался 50-летний местный житель. Дело находится на особом контроле и у Следственного комитета.

"Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции в кратчайшие сроки установлен подозреваемый. Мужчина задержан следователем следственного комитета по подозрению в совершении данного преступления. В настоящее время с ним проводятся следственные действия", - сообщила Елена Мануковская, старший помощник руководителя следственного управления СК по Воронежской области по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации.

Подозреваемый до сих пор не вышел на связь ни с пострадавшим мальчиком, ни с его семьёй, которая теперь требует привлечь мужчину к ответственности.

"Теперь уже дело за полицией. Конечно, я хочу, чтобы наказание было какое-то. Я так понимаю, он уже себя увидел в соцсетях, в СМИ везде. И хотя бы мог выйти на связь, наладить диалог, правильно? А никаких пока звонков - ничего нет", - сказал отец пострадавшего.

В отношении 50-летнего жителя Воронежа возбуждено уголовное дело по статье хулиганство. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. 

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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