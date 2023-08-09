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Россияне Прокопьев и Петелин продолжают работы в открытом космосе

22:30
  • среда
  • 09 августа 2023

Задача экипажа - впервые опробовать перенос космонавта рукой-манипулятором

Уже больше четырех часов на внешней стороне МКС в открытом космосе работают россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, передает "ТВ Центр".

Задача экипажа на сегодня - впервые опробовать перенос космонавта рукой-манипулятором. Это высокотехнологичный роботизированный комплекс ERA. Аппарат способен одной стороной стыковаться с любым узлом на российском модуле "Наука", а другой - выполнять необходимые манипуляции. Перемещать робот будет Прокопьева, а управлять процессом с борта станции - его коллега Андрей Федяев.

Прокопьев и Петелин проведут за пределами станции почти семь часов. Они уже установили экраны микро-метеороидной защиты на модуле "Рассвет".

В ходе таких внекорабельных миссий экипажу помогают так называемые операторы выхода, которые находятся в Центре управления полетами. По сути, они дублируют все действия космонавтов на земле. У этих специалистов есть аналогичный набор инструментов - при необходимости они подсказывают, как лучше ими воспользоваться при работе за бортом.

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