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Тюленья радость: как волонтеры спасают морских котиков в Охотском море

22:50
  • среда
  • 09 августа 2023

Вот уже четвертый год подряд на остров Тюлений приезжают неравнодушные люди, чтобы помочь животным

Остров Тюлений - небольшой кусок скалы в Охотском море 600 на 100 метров. Но очень населенный. По последним подсчетам ученых, на этом клочке суши обитает около 130 тысяч морских котиков. Но даже в столь отдаленных от цивилизации местах этим морским животным угрожает смертельная опасность, исходящая именно от людей. Дело в мусоре, который выбрасывают прямо в море с рыболовецких и грузовых судов.
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"Основная проблема - это упаковочная лента и маленькие колечки. Котята с ними играются. И, играясь, надевают на себя. И получается так, что они потом их снять не могут. У них строение тела не позволяет снять с себя это колечко. И чтобы такого не случалось, надо хотя бы просто их резать", - рассказывает волонтер Максим Евсеев.

Со временем животное растет, и пластиковое кольцо начинает медленно и мучительно врезаться ему в шею. Из-за этого зверь не может нормально охотиться, а значит - и питаться. Что в итоге часто приводит к гибели. Исправить ситуацию пытаются волонтеры. Уже несколько лет подряд они снаряжают экспедиции на Тюлений остров.

"Каждый год мы приезжаем сюда и думаем: ну вроде поменьше должно быть. А их все больше и больше. Если в первый год мы чуть больше 20 спасли, то потом 60, потом 100. В этом году, я думаю, уже будет больше, скорее всего", - говорит Вячеслав Козлов, руководитель экспедиции по спасению тюленей.

Условия жизни волонтеров на лежбище - спартанские. Небольшой деревянный домик с крохотной баней - вот и весь комфорт. Да и сама работа непростая. Ведь необходимо помочь как можно большему количеству страдающих животных, не вызывая при этом у них стресса и не подвергая опасности людей. Но есть место и для творчества.

"В процессе освобождения прямо вот на глазах выдумываются какие-то новые методики или совершенствуются старые. Либо придумывается что-то новое, потому что случаи разные и подход разный к животным", - отмечает волонтер Анна Голева.

Но главное - результат. Только за этот сезон волонтеры уже спасли более 150 тюленей.

"Радость и удовлетворение вызывает тот момент, когда видишь убегающего от тебя высвобожденного котика - молодого, старого. Независимо от возраста и пола. Главное, что ты понимаешь, что ты даешь животному шанс. Просто на душе радость", - делится волонтер Павел Ткаченко.

Эта экспедиция волонтеров на Тюлений остров - уже четвертая. И судя по тому, что мусора в море меньше не становится, видимо, далеко не последняя. 

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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