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В Конгрессе США призвали перестать финансировать Украину

16:47
  • среда
  • 09 августа 2023

Белый дом отправляет деньги Киеву, несмотря на серьезные проблемы в стране

Проблемы оборонно-промышленного комплекса США должны заставить американских политиков задуматься о перспективах финансирования киевского режима. Об этом на своей странице в Twitter написала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.  

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"Мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена анонсирует новый пакет военной помощи Киеву", - написала Грин.

При этом представитель законодательного органа США подчеркнула, что для обеспечения киевского режима денежными средствами американские политики занимаются "бухгалтерскими махинациями". По ее словам, голосование за очередной пакет финансовой помощи Украине является "смехотворным".    

Она также добавила, что действующая администрация президента США Джо Байдена должна выделять деньги не только на устранение последствий инфляционных процессов в стране, но и на содержание малоимущих американских граждан.  

Ранее журналисты новостного телеканала CNN сообщили, что Вашингтон одобрил отправку первой партии танков Abrams на Украину. По данным СМИ, танки окажутся на вооружении ВСУ уже к началу осени.

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