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Шойгу отметил беспрецедентную поддержку Западом марионеточного киевского режима

16:57
  • среда
  • 09 августа 2023

США даже пошли на военное преступление

Из-за новых угроз национальной безопасности со стороны НАТО в России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Об этом сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

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Среди рисков министр выделил присоединение Финляндии и потенциально Швеции к Североатлантическому альянсу, а следовательно - увеличение общей границы России с блоком, появление дополнительных площадок для размещения ядерного оружия и воинского контингента.

Опасения вызывает и милитаризация Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона. В планах Варшавы - создание польско-украинского боевого соединения якобы с целью защиты западных границ Украины, а в действительности - оккупации этих территорий.

Сергей Шойгу также отметил беспрецедентную поддержку Западом марионеточного режима Зеленского. США даже пошли на военное преступление и передали Киеву запрещенные кассетные боеприпасы.

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