Шойгу отметил беспрецедентную поддержку Западом марионеточного киевского режима

США даже пошли на военное преступление

Из-за новых угроз национальной безопасности со стороны НАТО в России создадут Ленинградский и Московский военные округа. Об этом сегодня заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Среди рисков министр выделил присоединение Финляндии и потенциально Швеции к Североатлантическому альянсу, а следовательно - увеличение общей границы России с блоком, появление дополнительных площадок для размещения ядерного оружия и воинского контингента.

Опасения вызывает и милитаризация Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики Вашингтона. В планах Варшавы - создание польско-украинского боевого соединения якобы с целью защиты западных границ Украины, а в действительности - оккупации этих территорий.

Сергей Шойгу также отметил беспрецедентную поддержку Западом марионеточного режима Зеленского. США даже пошли на военное преступление и передали Киеву запрещенные кассетные боеприпасы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"