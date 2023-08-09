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"Его дни сочтены": в США вынесли Зеленскому смертельный приговор

17:10
  • среда
  • 09 августа 2023

Вашингтон ликвидирует главу киевского режима

Американские власти планируют ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского после окончательного провала ВСУ на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.  

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"Думаю, что его дни сочтены. Мы не позволим ему выйти из этого конфликта живым", - заявил Джонсон.

При этом бывший аналитик ЦРУ подчеркнул, что для США предательство вассальных правительств является "нормальной практикой". По его словам, именно окончательный провал наступательных действий ВСУ приведет к ликвидации украинского лидера сотрудниками американских спецслужб.

Он также добавил, что безрезультативность украинского контрнаступления отрезвила ведущих политиков "коллективного" Запада. Так, например, в "либеральных" медиа США и ЕС можно все чаще увидеть публикации, в которых американские и европейские политики критикуют Владимира Зеленского за принятие тех или иных решений, заключил аналитик.

Ранее полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что провал контрнаступления ВСУ заставил Белый дом задуматься о выходе из конфликта на Украине. По его словам, американские политики должны признать несостоятельность наступательных действий украинских военных и возобновить переговорный процесс с Россией.

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