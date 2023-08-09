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Биржевые цены на газ в Европе превысили $450

17:36
  • среда
  • 09 августа 2023

Нехватка энергоносителей в ЕС привела к значительному росту цен

Стоимость природного газа в Европе превысила отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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По данным торгов, цена на газ в Европе превысила 450 долларов за тысячу кубометров, взлетев на 28 процентов.

При это аналитики подчеркнули, что значительный рост цен на природный газ в ЕС связан с сокращением поставок энергоносителей на территорию европейского континента.

Как отметили в издании Trading Economics, несмотря на рекордный уровень заполнения газовых хранилищ в странах ЕС, рынок энергоносителей в Европе продолжает оставаться "нестабильным".  

Ранее журналисты издания The Guardian сообщили, что антироссийские санкции привели страны "коллективного" Запада к катастрофическим последствиям. По данным аналитиков издания, введение экономических рестрикций против России привело к значительному повышению цен на энергоносители в Европе.

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