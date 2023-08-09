Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Национальный совет повысил уровень угрозы в стране

Военнослужащие ВС Франции атаковали подразделения национальной гвардии в Нигере, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление мятежников, захвативших власть в африканской республике.

Уточняется, что французские военные нарушили воздушное пространство страны и нанесли сокрушительный удар по месту дислокации национальной гвардии Нигера.

При этом в агентстве подчеркнули, что в ответ на авиаудар французских военных сформированный сразу после государственного переворота "Национальный совет по защите отечества" распорядился повысить уровень террористической угрозы в африканской стране.

Ранее бывший посол Франции в США Жерар Аро заявил, что отсутствие в ЕС единой стратегии взаимодействия со странами африканского континента привело к возникновению государственного переворота в Нигере. По его словам, военное присутствие западных стран в Африке могло предотвратить рост авторитарных движений на континенте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"