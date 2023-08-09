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Левкин: завершена реконструкция жилого дома на Трубной улице

17:58
  • среда
  • 09 августа 2023

Объект был реконструирован в существующих габаритах

Завершены работы по реконструкции жилого дома в Мещанском районе, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

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"На территории Центрального административного округа в Мещанском районе завершена реконструкция жилого дома по адресу: ул. Трубная, д. 33", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Сергея Левкина.

При этом Сергей Левкин подчеркнул, что объект был реконструирован в существующих габаритах, сохранив свое назначение в качестве жилого дома. По его словам, при реконструкции объекта сохранены не только объемно-пространственные характеристики здания, но и архитектурно-художественный облик главного фасада.

Как уточнили в пресс-службе, "дорожная карта" мероприятий по ликвидации отселенного ветхого и аварийного фонда ЦАО была сформирована из 192 зданий, большинство из которых имеют историческую ценность и подлежат реконструкции, реставрации. Так, на сегодняшний сень выполнены работы по 124 объектам. При этом в работе на территории центра города остается еще 68 зданий, сроки проведения работ по которым определены их собственниками до 2027 года.

Сергей Левкин добавил, что программа комплексного обустройства и развития центральной части Москвы реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина с 2011 года.

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