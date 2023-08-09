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Полковник Макгрегор: Польша и Латвия могут создать анклав на Западной Украине

18:41
  • среда
  • 09 августа 2023

Варшава и Рига оккупируют украинские территории

Польские и латвийские военные могут оккупировать часть Западной Украины для создания анклава протяженностью до 350 километров. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор

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Как отметил военный аналитик, Польша и Латвия могут ввести войска на территорию Западной Украины. По его словам, такое развитие украинского кризиса является "наиболее вероятным".

"Поляки и латыши могут войти на территорию Украины для создания своего рода анклава", - заявил Макгрегор.

При этом аналитик подчеркнул, что такими действиями польские и латвийские политики планируют вернуть некогда принадлежавшие Варшаве и Риге территории. По мнению Макгрегора, уже в ближайшее время Украина может лишиться почти всех западных территорий.  

Он также добавил, что провал наступательных действий ВСУ разрушил экономический и оборонительный потенциал Украины. Глава киевского режима Владимир Зеленский знает о всех проблемах страны, однако предпочитает "ничего не делать", заключил аналитик.

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что возможное противостояние Варшавы и Москвы приведет к уничтожению оборонно-промышленного потенциала Польши. По его словам, строительство "современных" танков и бронемашин не поможет польским военным одержать победу в возможном противостоянии с ВС России.

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