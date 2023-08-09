Вашингтон продолжает лгать об успехах украинских военных в зоне СВО

Украинские военные понесли "колоссальные" потери в ходе контрнаступления на ключевых направлениях в зоне СВО. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох.

"Тысячи украинцев уничтожены во имя лжи", - заявил Хох.

При этом военный аналитик подчеркнул, что анонсированное странами Запада контрнаступление ВСУ привело к гибели "огромного количества" украинских военных. По его словам, американские политики понимают, что у Киева нет шансов в противостоянии с Москвой.

Он также добавил, что, несмотря на провал наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации, члены Демократической партии США все еще продолжают лгать мировой общественности об успехах украинской армии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что американские власти планируют ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского после окончательного провала ВСУ. По его словам, для США предательство вассальных правительств является "нормальной практикой".

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