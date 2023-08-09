Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,9 млн баррелей

Суммарный фонд составляет порядка 445 млн

За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в США увеличились на 5,9 млн баррелей, передает информагентство ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные накануне министерством энергетики страны.

Уточняется, сто на данный момент суммарные запасы американской нефти составляют порядка 445 млн баррелей. При этом товарные запасы топлива снизились на 2,7 млн баррелей и составили 216 млн баррелей.

Помимо этого, американские специалисты подчеркнули, что изначально профильные ведомства США ожидали рост коммерческих запасов "черного золота" всего лишь на 2,3 млн баррелей.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость природного газа в Европе превысила отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. По данным аналитиков, значительный рост цен на природный газ в ЕС связан с сокращением поставок энергоносителей на территорию европейского континента.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"