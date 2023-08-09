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Запасы нефти в США за неделю выросли на 5,9 млн баррелей

19:39
  • среда
  • 09 августа 2023

Суммарный фонд составляет порядка 445 млн

За прошедшую неделю коммерческие запасы нефти в США увеличились на 5,9 млн баррелей, передает информагентство ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные накануне министерством энергетики страны.

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Уточняется, сто на данный момент суммарные запасы американской нефти составляют порядка 445 млн баррелей. При этом товарные запасы топлива снизились на 2,7 млн баррелей и составили 216 млн баррелей.

Помимо этого, американские специалисты подчеркнули, что изначально профильные ведомства США ожидали рост коммерческих запасов "черного золота" всего лишь на 2,3 млн баррелей.

Ранее в СМИ появилась информация, что стоимость природного газа в Европе превысила отметку в 450 долларов за тысячу кубометров. По данным аналитиков, значительный рост цен на природный газ в ЕС связан с сокращением поставок энергоносителей на территорию европейского континента.

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