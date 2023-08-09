Хозяина Белого дома спонсировали предприниматели из России, Казахстана и Украины

Семья действующего президента США Джо Байдена получала миллионы долларов в качестве зарубежного финансирования от предпринимателей из России, Казахстана и Украины, передает информагентство РИА Новости со ссылкой документ, опубликованный председателем комитета по надзору и подотчетности палаты представителей США Джеймсом Комером.

"Байдены и их деловые партнеры получали миллионы от олигархов из России, Казахстана и Украины во время вице-президентства Джо Байдена", - говорится в документе.

При этом бывший деловой партнер Хантера Байдена подчеркнул, что нынешний американский лидер неоднократно злоупотреблял своим должностным положением не только ради извлечения личной выгоды, но и ради "обогащения" всех членов семьи. По его словам, сын президента США использовал "авторитет" своего отца для получения "огромного количества" денег от предпринимателей из стран СНГ.

Как отметил представитель законодательного органа США, к документу приложена банковская выписка, согласно которой семья Байдена получала денежные средства из иностранных источников. Помимо этого, сотрудники антикоррупционной службы страны выяснили, что за всю политическую карьеру Джо Байдена его семья "заработала" порядка 20 млн долларов, заключил конгрессмен.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что уголовные дела и коррупционные расследования могут выбить из предвыборной гонки как бывшего президента США Дональда Трампа, так и действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. По его словам, "разгульная жизнь" сына нынешнего американского лидера может перечеркнуть всю политическую карьеру его отца.

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