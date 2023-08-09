Путин обсудил с Мирзиёевым развитие российско-узбекистанских отношений

Лидеры условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях
В среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Как отмечено в сообщении, лидеры обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".
Кроме того, Путин и Мирзиёев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.
Дополнительных подробностей разговора не приводится.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"