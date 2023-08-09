Путин обсудил с Мирзиёевым развитие российско-узбекистанских отношений

Лидеры условились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях

В среду состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщила пресс-служба Кремля.

Как отмечено в сообщении, лидеры обсудили "вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Кроме того, Путин и Мирзиёев договорились активизировать двусторонние контакты на различных уровнях.

Дополнительных подробностей разговора не приводится.

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