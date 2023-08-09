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"Если Путин отдаст приказ": в США заявили, что ВС России при желании могут дойти до Киева

20:42
  • среда
  • 09 августа 2023

Российские военные ожидают дальнейших указаний главнокомандующего

Российские военные обладают достаточным количеством ресурсов для захвата столицы Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.  

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"Россия обладает резервами, которые позволят ей быстро пересечь Днепр и пойти на Киев", - заявил Макгрегор.

При этом военный аналитик подчеркнул, что при необходимости российская армия может перейти в контрнаступление на ключевых направлениях фронта в зоне СВО. По его словам, для осуществления наступательных действий солдатам ВС России необходим лишь приказ главнокомандующего.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин "не торопится" отдавать подобного рода приказы, поскольку наступление российских военных на отдельных участках фронта может привести не только к эскалации конфликта на Украине, но и к гибели сотен тысяч гражданских. Сдержанность российского лидера является главной причиной существования "кровавого" режима Владимира Зеленского, заключил аналитик.  

Ранее капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох заявил, что украинские военные понесли "колоссальные" потери в ходе контрнаступления. По его словам, несмотря на провал наступательных действий ВСУ, члены Демократической партии США все еще продолжают лгать мировой общественности об успехах украинской армии.

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