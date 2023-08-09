В ФРГ арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

Гражданина Германии подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

В ФРГ задержали сотрудника Бундесвера по подозрению в передаче "особо важной" информации российским спецслужбам, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Федеральной прокуратуры Германии.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали жителя города Кобленц по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Уточняется, что задержанный является действующим сотрудником Федерального ведомства вооружений.

"С мая 2023 года он по собственной инициативе несколько раз выходил на связь с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине, предлагая сотрудничество", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что подозреваемому удалось передать сотрудникам российских спецслужб информацию, о которой он узнал в ходе работы в Минобороны ФРГ.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, подозреваемый не только занимался наблюдением за военным объектами, но и вел пропагандистскую деятельность в поддержку СВО.

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