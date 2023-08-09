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В ФРГ арестовали сотрудника Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

20:58
  • среда
  • 09 августа 2023

Гражданина Германии подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами

В ФРГ задержали сотрудника Бундесвера по подозрению в передаче "особо важной" информации российским спецслужбам, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление Федеральной прокуратуры Германии.

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По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали жителя города Кобленц по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Уточняется, что задержанный является действующим сотрудником Федерального ведомства вооружений.   

"С мая 2023 года он по собственной инициативе несколько раз выходил на связь с генеральным консульством России в Бонне и посольством России в Берлине, предлагая сотрудничество", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве подчеркнули, что подозреваемому удалось передать сотрудникам российских спецслужб информацию, о которой он узнал в ходе работы в Минобороны ФРГ.

Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что сотрудники польских спецслужб задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу России. По его словам, подозреваемый не только занимался наблюдением за военным объектами, но и вел пропагандистскую деятельность в поддержку СВО.

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