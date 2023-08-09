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В результате обстрела ВСУ Белгородской области погиб мирный житель

20:46
  • среда
  • 09 августа 2023

Под огнем оказался поселок Горьковский

Мирный житель стал жертвой нового обстрела Белгородской области с позиций ВСУ, передает "ТВ Центр".

Еще четыре человека с осколочными ранениями и контузией доставлены в больницы.

Под огнем оказался поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пять снарядов взорвались рядом со школой. Осколками посекло припаркованные автомобили и фасады соседних домов, выбиты стекла.

Аварийные службы уже приступили к ремонту.

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