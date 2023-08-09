В результате обстрела ВСУ Белгородской области погиб мирный житель

Под огнем оказался поселок Горьковский
Мирный житель стал жертвой нового обстрела Белгородской области с позиций ВСУ, передает "ТВ Центр".
Еще четыре человека с осколочными ранениями и контузией доставлены в больницы.
Под огнем оказался поселок Горьковский Грайворонского городского округа. Пять снарядов взорвались рядом со школой. Осколками посекло припаркованные автомобили и фасады соседних домов, выбиты стекла.
Аварийные службы уже приступили к ремонту.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"