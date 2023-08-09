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Лидер ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского в Дубае

21:18
  • среда
  • 09 августа 2023

Инициативу поддержали Байден и Папа Римский

Глава ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать встречу президентов России и Украины в рамках предстоящей Конференции ООН по климату COP28, передает издание L’Orient - Le Jour со ссылкой на комментарий высокопоставленного дипломата из Европы.

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Как отметили авторы публикации, инициативу главы ОАЭ поддержал Папа Римский Франциск. Уточняется, что глава католической церкви готов приложить все усилия для прекращения кровопролития на Украине.  

При этом представитель европейской дипломатии, пожелавший сохранить свою анонимность, подчеркнул, что лидер Объединенных Арабских Эмиратов успел поделиться своей идеей с действующим президентом США Джо Байденом. По его словам, американский лидер также готов оказать помощь для достижения мира между Россией и Украиной.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент в возобновлении переговорного процесса с киевским режимом нет никакого смысла. По его словам, противник должен приползти на коленях с мольбой о пощаде.

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