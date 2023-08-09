ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД Франции отверг обвинения мятежников Нигера в атаке на нацгвардию

21:43
  • среда
  • 09 августа 2023

Французские военные не нарушали воздушное пространство африканской республики

Французские военные не причастны к атакам на подразделения национальной гвардии Нигера, передает информагентство AFP со ссылкой на официальное заявление МИД Франции.

CNN: визит Нуланд в Нигер оказался безрезультатным
Мятежники в Нигере обвинили французских военных в атаке на нацгвардию

Как отметили авторы публикации, действия ВС Франции на территории Нигера согласованы с профильными ведомствами страны. Уточняется, что французские военные никогда не вступали в открытую конфронтацию с военнослужащими африканской республики.

При этом в МИД Франции подчеркнули, что заявления нигерийских мятежников о причастности французских военных к утренним атакам на подразделения национальной гвардии страны не соответствуют действительности. По данным внешнеполитического ведомства, представители военной хунты Нигера намеренно усугубляют ситуацию в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что военнослужащие ВС Франции атаковали подразделения национальной гвардии в Нигере. По данным зачинщиков мятежа, французские военные нарушили воздушное пространство страны и нанесли сокрушительный удар по месту дислокации национальной гвардии Нигера.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Мятеж в Нигере
Мятеж в Нигере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.