МИД Франции отверг обвинения мятежников Нигера в атаке на нацгвардию

Французские военные не нарушали воздушное пространство африканской республики

Французские военные не причастны к атакам на подразделения национальной гвардии Нигера, передает информагентство AFP со ссылкой на официальное заявление МИД Франции.

Как отметили авторы публикации, действия ВС Франции на территории Нигера согласованы с профильными ведомствами страны. Уточняется, что французские военные никогда не вступали в открытую конфронтацию с военнослужащими африканской республики.

При этом в МИД Франции подчеркнули, что заявления нигерийских мятежников о причастности французских военных к утренним атакам на подразделения национальной гвардии страны не соответствуют действительности. По данным внешнеполитического ведомства, представители военной хунты Нигера намеренно усугубляют ситуацию в стране.

Ранее в СМИ появилась информация, что военнослужащие ВС Франции атаковали подразделения национальной гвардии в Нигере. По данным зачинщиков мятежа, французские военные нарушили воздушное пространство страны и нанесли сокрушительный удар по месту дислокации национальной гвардии Нигера.

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