Восемь человек числятся пропавшими без вести после ЧП в Сергиевом Посаде

Известно об одном погибшем

В Сергиевом Посаде продолжается разбор завалов после мощного взрыва на территории оптико-механического завода, передает "ТВ Центр".

Известно об одном погибшем, судьба еще восьми человек неизвестна. Пострадали более 60.

Детонация произошла на складе пиротехники, вспыхнул сильный пожар. Несколько производственных зданий частично разрушены, ударной волной выбило стекла в соседних домах.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

Первая жертва, разбор завалов и причины ЧП: все о взрыве в Сергиевом Посаде

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