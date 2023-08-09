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МВД России объявило в розыск экс-министра обороны Украины Загороднюка

22:05
  • среда
  • 09 августа 2023

В ведомстве не уточнили, по какой именно статье ведется розыск

Российские власти объявили в розыск бывшего главу Минобороны Украины Андрея Загороднюка. Информация об этом появилась в среду в базе розыска министерства внутренних дел России.

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"Загороднюк Андрей Павлович. Разыскивается по статье УК РФ", - цитирует информагентство ТАСС базу розыска МВД России.

При этом в ведомстве не указали, по какой именно статье ведется розыск бывшего министра.

Помимо этого, в розыск объявлены начальник объединенного оперативного штаба украинской армии Игорь Танцюра, а также бывший главнокомандующий оперативной группировки ВСУ Александр Красноок.

Ранее СК России заочно предъявил обвинение бывшему главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Донбасса в 2014-2016 годах и гибель 190 жителей.

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