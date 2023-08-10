Комплексы "Тунгуска-М1" уничтожают боевые беспилотники ВСУ

Кадрами поделилось Минобороны

Новые кадры от нашего Министерства обороны. Российские расчёты зенитно-пушечных комплексов "Тунгуска-М1" эффективно уничтожают разведывательные и боевые беспилотники ВСУ.

Обнаружив в воздухе украинский БПЛА, зенитчики выходят на боевую позицию и выпускают управляемые ракеты "земля-воздух". Система обнаружения позволяет определять координаты не только крупных воздушных целей, таких, как крылатые и баллистические ракеты, вертолёты, самолёты или снаряды РСЗО, так и широко применяемых неонацистами небольших бытовых дронов длиной около 30 сантиметров. Расчёты "Тунгусок" дежурят круглосуточно и в любую погоду обеспечивают эффективную защиту от ударов с воздуха.

Сокрушительные удары с помощью беспилотников по объектам ВСУ наносят наши десантники - в районе Клещеевки они уничтожили украинские БМП с националистами, которые направлялись к линии соприкосновения. Получив координаты мест скопления подразделений неонацистов от воздушной разведки, артиллеристы прицельным огнём уничтожили технику и живую силу противника. Выжившие после удара радикалы в панике бежали с поля боя.

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