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Комплексы "Тунгуска-М1" уничтожают боевые беспилотники ВСУ

08:33
  • четверг
  • 10 августа 2023

Кадрами поделилось Минобороны

Новые кадры от нашего Министерства обороны. Российские расчёты зенитно-пушечных комплексов "Тунгуска-М1" эффективно уничтожают разведывательные и боевые беспилотники ВСУ.
Минобороны показало новые кадры боевого применения Ка-52 "Аллигатор"

Обнаружив в воздухе украинский БПЛА, зенитчики выходят на боевую позицию и выпускают управляемые ракеты "земля-воздух". Система обнаружения позволяет определять координаты не только крупных воздушных целей, таких, как крылатые и баллистические ракеты, вертолёты, самолёты или снаряды РСЗО, так и широко применяемых неонацистами небольших бытовых дронов длиной около 30 сантиметров. Расчёты "Тунгусок" дежурят круглосуточно и в любую погоду обеспечивают эффективную защиту от ударов с воздуха.

Сокрушительные удары с помощью беспилотников по объектам ВСУ наносят наши десантники - в районе Клещеевки они уничтожили украинские БМП с националистами, которые направлялись к линии соприкосновения. Получив координаты мест скопления подразделений неонацистов от воздушной разведки, артиллеристы прицельным огнём уничтожили технику и живую силу противника. Выжившие после удара радикалы в панике бежали с поля боя.

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