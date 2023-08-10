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В одиночку уничтожил неонацистов: примеры мужества российских военных

08:53
  • четверг
  • 10 августа 2023

Бойцы проявляют героизм

Информация о примерах мужества наших военных, которые, рискуя собственной жизнью, защищают жителей Донбасса.

Колонна ефрейтора Сергея Косенкова попала под плотный обстрел украинских диверсантов. Сергей, рискуя жизнью, помог выбраться из-под огня 13 сослуживцам, оказал неотложную помощь раненым. Даже несмотря на контузию, полученную в результате взрыва миномётного снаряда, ефрейтор Косенков доставил российских бойцов в медицинский отряд специального назначения.

Командир отделения зенитной ракетной батареи сержант Павел Киселёв обнаружил группу боевиков ВСУ, которые пытались окружить наших бойцов. Несмотря на плотный обстрел, Павел занял выгодную позицию и в одиночку уничтожил неонацистов, а после боя помог вывезти раненых сослуживцев в медицинский пункт.

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