Над Севастополем, Московской и Калужской областями отражены атаки БПЛА

Пострадавших и разрушений нет

Над территорией нескольких российских регионов пресекли атаки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над Калужской и Московской областями, а также городом Севастополь, сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что около Севастополя средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дроны рухнули в акватории Черного моря, не достигнув цели.

"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Напомним, прошлой ночью в Московской области, в районе Домодедова и Минского шоссе, средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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