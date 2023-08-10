ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Севастополем, Московской и Калужской областями отражены атаки БПЛА

08:17
  • четверг
  • 10 августа 2023

Пострадавших и разрушений нет

Над территорией нескольких российских регионов пресекли атаки дронов ВСУ. Беспилотники сбили над Калужской и Московской областями, а также городом Севастополь, сообщает Минобороны в своем Телеграм-канале.
Российские спецслужбы перехватили летевший в сторону Запорожской АЭС беспилотник ВСУ

Отмечается, что около Севастополя средствами ПВО были поражены два беспилотника, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Дроны рухнули в акватории Черного моря, не достигнув цели.

"В результате пресеченных террористических атак пострадавших и разрушений нет", - подчеркнули в Министерстве обороны.

Напомним, прошлой ночью в Московской области, в районе Домодедова и Минского шоссе, средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ПВО
Военнослужащие ПВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.