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Жара в Москве сменится грозовыми дождями в выходные

08:35
  • четверг
  • 10 августа 2023

Придет долгожданная прохлада

До конца рабочей недели в Москве будет стоять африканская жара. Воздух в столице прогреется до плюс 27-29 градусов, по области - до плюс 30.

Ночью также будет жарко - в ночь на субботу столбики термометров не опустятся ниже плюс 19.

Однако уже в пятницу в столичном регионе местами возможны грозы и небольшие дожди. Они усилятся в выходные. Вместе с дождями придет и долгожданная прохлада, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В субботу днем ожидается плюс 23-24 градуса. День будет дождливым, облачным, местами возможны грозы.

"В пятницу, и в субботу при грозовой деятельности прогнозируются порывы ветра до 17 м/с. В воскресенье день тоже будет дождливый, ночные температуры – плюс 11 – 16, дневные – плюс 22 – 24 градуса, но облачно", – сказал Вильфанд агентству "Москва".

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