Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Пострадавших и разрушений нет

Средства ПВО в четверг ночью сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

В свою очередь Минобороны сообщило, что в результате очередной атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, минувшей ночью в районе Севастополя средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", - добавили в Минобороны.

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