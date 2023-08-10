ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

08:32
  • четверг
  • 10 августа 2023

Пострадавших и разрушений нет

Средства ПВО в четверг ночью сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

В свою очередь Минобороны сообщило, что в результате очередной атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, минувшей ночью в районе Севастополя  средствами ПВО были поражены два БПЛА, еще девять подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Не достигнув цели потерпели крушение в акватории Черного моря", - добавили в Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Осколки стекла и детали БПЛА
Осколки стекла и детали БПЛА
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.