ВС России поразили две бригады ВСУ на краснолиманском направлении

Украинские радикалы отступают

Российские войска нанесли сокрушительные удары по двум бригадам неонацистов на краснолиманском направлении. Как сообщили представители группировки "Центр", уничтожены десятки радикалов, а также военная техника. В ДНР наши бойцы успешно отражают атаки противника. А на купянском направлении штурмовые группы стремительно продвигаются вглубь обороны ВСУ.

Это Клещеевка. Артиллерийские расчёты гаубиц Д-30 ВДВ не дают врагу даже поднять головы. Осыпают снарядами один за одним, пока сопротивление не будет прекращено. На Артемовском направлении националисты попытались пойти в наступление. Однако российские десантники остудили пыл противника.

Беспилотникам с высоты всё видно. На наши штурмовые соединения выдвинулись сразу четыре бронемашины украинских боевиков. Так ВСУ попытались перебросить личный состав на линию боевого соприкосновения. Не удалось. За считанные минуты точными ударами артиллеристы-десантники лишили радикалов сразу двух единиц техники. Националисты решили в бой не ввязываться и под прикрытием БТРа начали отступать. Российские бойцы уничтожили и эту бронемашину.

Звенья наших военных прикрывают зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1". Заметив это грозное оружие, в атаку ВСУ лишний раз ходить не осмеливаются. Пытаются ослабить наши подразделения с помощью беспилотников. ЗРПК эти бесхитростные планы националистов методично разрушает. Зенитный комплекс крайне эффективный. Приближаться к нему не решаются и украинские вертолёты.

Эти бойцы смотрят в небо и днём, и ночью. Здесь оно должно быть постоянно чистым, говорят зенитчики. Слишком высокая на них лежит ответственность. От слаженной работы во многом зависит успех выполнения боевых задач штурмового отряда на линии соприкосновения. Зенитный комплекс способен уничтожить как вертолёт, крылатую и баллистическую ракету, так и небольшой бытовой беспилотник размером с лист бумаги, который ВСУ часто используют в качестве камикадзе. И радикалы не зря пытаются обойти "Тунгуску" стороной. При необходимости ЗРПК сработает и по наземным целям. Танк, БТР или другая бронемашина для них такая же доступная мишень.

Во время затишья на передовой военные времени не теряют. Перед очередным наступлением традиционное чествование личного состава. За проявленное мужество и героизм военнослужащих Центрального военного округа представили к государственным наградам.

Медаль "За отвагу", "За храбрость", "За спасение погибавших", а также особый знак отличия - орден Святого Георгия IV степени. Командование признаётся – это лишь малая доля той чести, которой достойны эти солдаты. Ведь каждый из них, невзирая на награды, снова и снова будет выполнять боевые задачи с той же доблестью, самоотверженностью и патриотизмом.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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