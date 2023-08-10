"Паршивый вопрос": Байдена вывели из себя словами о его сыне

В США выявили новые факты коррупции в отношении семьи действующего главы Белого дома

Президент США Джо Байден, как ожидается, уже сегодня обратится к Конгрессу с требованием выделить новый транш на военную помощь Украине. По данным ряда западных СМИ, речь идет о сумме 10 миллиардов долларов. Что конкретно войдет в очередной пакет, пока не уточняется. Между тем в американском парламенте выявили новые факты коррупции в отношении семьи действующего главы Белого дома. Причем, выводы авторов расследования тянут на сенсацию.

80-летний Байден то ли подзабыл, то ли попросту не знает, что и в английском языке есть аналог пословицы - не рой яму другому. С удивительным упорством демократы несколько лет строят козни Дональду Трампу, бездоказательно обвиняя его в связях и сговоре с Москвой. В итоге приписываемое другому преступление нашло своего престарелого исполнителя. Русский след вывел на самого Джо. Конгрессмены -республиканцы заявили, что клан Байденов получал миллионы долларов из Румынии, Казахстана, Украины и, кто бы мог подумать, России!

"Они создали бренд "Джо Байдена". Нет никаких причин, по которым кто-то стал бы посылать его сыну Хантеру миллионы долларов. Платили за отца. Брендом был его отец. И Джо отрабатывал полученное. На Украине он уволил прокурора, который расследовал деятельность коррумпированной энергетической компании, в которой работал его сын. А имя одной из женщин-предпринимателей России было исключено из санкционного списка", - заявил Джеймс Комер, председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей США.

У республиканцев есть ключевой свидетель - бывший дружок и подельник Хантера Байдена. Девон Арчер. Он-то и рассказал, какие многомиллионные взятки от иностранцев проходили через их руки и то, что глава клана Джо был в курсе этого семейного подряда. Республиканцы намерены довести свое расследование о коррупции до привлечения 46-го президента США к реальной ответственности. Навыки лжесвидетельствования тот пока совершенствует перед телекамерами журналистов Fox News.

- Теперь есть свидетельство, в котором один из бывших деловых партнеров вашего сына утверждает, что вы много разговаривали с ними по громкой связи, разговаривая о делах.

- Я никогда ни с кем не разговаривал о делах и знал, что у вас будет паршивый вопрос.

- А почему это паршивый вопрос?

- Потому что это неправда.

Неудобных вопросов теперь только добавится. Сразу два американских издания опубликовали информацию о том, на кого вывела белая дорожка, обнаруженная в Белом доме в июле. Секретная служба доложила президенту, кому принадлежит кокаин. Официально расследование закрыто. Журналисты уверяют: сразу три независимых источника, работающих в сфере безопасности, назвали одно имя. И судя по тому, что Байден не торопится его озвучивать, оно ему очень знакомо. На письменные запросы журналистов ни хозяин Белого дома, ни его окружение не отвечают.

"Когда в Белом доме был обнаружен кокаин, предположили, что наркотик принадлежал Хантеру Байдену. Но источники в службе безопасности сообщили, что первый сын не причастен. Другой источник сказал, что это был кто-то из круга семьи Байденов. Третий сообщил: если вам нужно имя, спросите Джо Байдена, он знает, кто это", - пишут СМИ.

Земля уже буквально горит под ногами у Байденов. И президент США торопится вытащить из карманов налогоплательщиков как можно больше денег на Украину, ведь часть из них оседает на счетах истеблишмента, приближенного к американскому ВПК. Сегодня будет просить еще 10 миллиардов долларов у Конгресса. Плодовитость Байдена на бизнес-идеи с примесью большой политики оценило посольство России в США:

"Настойчивость, с которой администрация говорит о необходимости помогать Киеву всеми возможными способами и, прежде всего, новыми поставками вооружений - ни что иное как признание Вашингтоном провала своей стратегии на украинском направлении. Призываем тех, кто принимает решения в Вашингтоне по украинскому кризису, одуматься. Увидеть, наконец, что все ранее предпринятые действия ведут только к эскалации конфликта и новым человеческим жертвам ради иллюзорной победы над Россией на поле боя".

Содержать режим Зеленского Белый дом намерен вопреки мнению граждан США. По данным соцопросов, более 55 процентов американцев выступают против разбазаривания их денег на дополнительную помощь Киеву. Половина респондентов считают, что Штаты сделали достаточно. Уже сами украинские боевики признают - шансов нет, и призывают к перемирию. Воюющий на передовой снайпер ВСУ заявил о провале контрнаступления.

Не помогли на поле боя и поставленные Вашингтоном кассетные боеприпассы. По данным CNN, Киев отправил в Пентагон первый отчет о количестве потраченных снарядов и пораженных целях. Детали пособники Зеленского журналистам не озвучивают. Ведь несмотря на данные обещания, запрещенные международными конвенциями вооружения применялись против мирного населения неподконтрольных территорий.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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