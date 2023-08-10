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Гавайи охвачены сильнейшими природными пожарами

11:47
  • четверг
  • 10 августа 2023

Объявлена массовая эвакуация

По меньшей мере 6 человек погибли, тысячи лишились крова в результате сильнейших природных пожаров на Гавайском архипелаге в США. На островах объявлено чрезвычайное положение, людей массово эвакуируют.

Критическая ситуация сложилась в курортном городке Лахайна. Населенный пункт практически выгорел дотла. Кадры разгула стихии напоминают сцены из фильмов-катастроф.

Чтобы спастись от огненного шквала, многим жителям и туристам пришлось буквально прыгать с пирса в океан. Рассчитывать на помощь пострадавшим не приходится. Работа службы 911 на острове Мауи парализована. Связь работает с перебоями.

Обстановку усугубляет сильный ветер, который разносит искры и пламя. Огненный фронт распространяется с молниеносной скоростью. Посольство России в США запросило информацию о наличии среди пострадавших россиян, пока таких данных не поступало.

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