После взрыва в Сергиевом Посаде пропавшими без вести числятся 12 человек

Разбор завалов продолжается

12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Поисковые работы не прекращались всю ночь, спасатели продолжают разбирать завалы.

В результате ЧП погиб один человек, 60 - получили ранения и ожоги. Взрыв прогремел накануне на складе пиротехники, который был расположен на территории Загорского оптико-механического завода.

По некоторым данным, в ангаре с нарушениями техники безопасности хранили три тонны пороха. Ударная волна выбила окна в домах на двух соседних улицах. Всего повреждено более 100 различных строений, в том числе социальные учреждения. Была проведена частичная эвакуация.

Группировку спасателей усилили - последствия устраняют более 150 человек и 30 единиц спецтехники. В округе введён режим ЧС. Работает круглосуточная горячая линия. По факту нарушения требований промышленной безопасности Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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