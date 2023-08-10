ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После взрыва в Сергиевом Посаде пропавшими без вести числятся 12 человек

11:48
  • четверг
  • 10 августа 2023

Разбор завалов продолжается

12 человек числятся пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде. Поисковые работы не прекращались всю ночь, спасатели продолжают разбирать завалы.
Первая жертва, разбор завалов и причины ЧП: все о взрыве в Сергиевом Посаде

В результате ЧП погиб один человек, 60 - получили ранения и ожоги. Взрыв прогремел накануне на складе пиротехники, который был расположен на территории Загорского оптико-механического завода.

По некоторым данным, в ангаре с нарушениями техники безопасности хранили три тонны пороха. Ударная волна выбила окна в домах на двух соседних улицах. Всего повреждено более 100 различных строений, в том числе социальные учреждения. Была проведена частичная эвакуация.

Группировку спасателей усилили - последствия устраняют более 150 человек и 30 единиц спецтехники. В округе введён режим ЧС. Работает круглосуточная горячая линия. По факту нарушения требований промышленной безопасности Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв в Сергиевом Посаде
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.