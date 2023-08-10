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В парке Фили прошел финал детско-юношеского бейсбольного турнира

14:59
  • четверг
  • 10 августа 2023

В соревнованиях приняли участие 90 игроков

В столичном парке Фили на стадионе "Русстар Арена" состоялся финал детско-юношеского бейсбольного турнира Кубок Олимпии "Все звёзды". Мероприятие прошло при поддержке чемпионата "CASE IN" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Проект направлен на поиск талантливых ребят для участия в юношеских Олимпийских играх в 26-м году, а также на популяризацию физической культуры и спорта.

В соревнованиях приняли участие 90 сильнейших игроков из 14 клубов России и Белоруссии. По результатам заключительных матчей организаторы определили победителей и призёров, а также наградили лучших спортсменов в индивидуальных категориях.

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Финал детско-юношеского бейсбольного турнира
Финал детско-юношеского бейсбольного турнира
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