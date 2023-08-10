Боевые корабли России и Китая провели совместные учения

Манёвры проходили с участием авиации

Боевые корабли России и Китая успешно отразили массированную воздушную атаку условного противника - в ходе совместного патрулирования акватории Тихого океана. Об этом сегодня сообщили в нашем Минобороны.

Военно-морские силы двух стран провели манёвры с участием авиации. По легенде учений, противник нападал с различных высот и направлений. Военнослужащие организовали поиск вражеских субмарин и провели тренировку по спасению на море.

Палубные вертолёты Ка-27 Тихоокеанского флота отработали серию посадок и взлётов на корабли ВМС Китая. Всего с начала патрулирования совместный отряд двух стран прошёл около семи с половиной тысяч километров. Экипажи кораблей преодолели Камчатский пролив, акватории Японского, Охотского и Берингова морей.

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