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ФСБ задержала россиянина, фотографировавшего военные эшелоны для Украины

10:30
  • четверг
  • 10 августа 2023

Возбуждено дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о российских военных эшелонах.

Установлено, что мужчина вел переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, высылал фотографии воинских эшелонов на территории Самарской области.

"Он передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Расследование дела продолжается.

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