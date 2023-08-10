ФСБ задержала россиянина, фотографировавшего военные эшелоны для Украины

Возбуждено дело о госизмене

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала жителя Самарской области, отправлявшего Киеву данные о российских военных эшелонах.

Установлено, что мужчина вел переписку в мессенджере с представителем спецслужбы Украины, высылал фотографии воинских эшелонов на территории Самарской области.

"Он передавал указанные фотографии с комментариями о месте производства фотосъемки и количестве военной техники", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Расследование дела продолжается.

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